«Есть подозрения, что Евгения причастна!»: Феофилактова демонстрирует красивую жизнь, пока блогер ищет ее мужа-афериста

Вчера Фарида Ширинова сообщила об ограблении. По словам блогера, ее обманул Денис Токарев, бывший супруг Евгении Феофилактовой.
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