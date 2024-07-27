Родионенко — о перевёрнутом флаге: символ того, что МОК переживает кризис

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала то, что на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) олимпийский флаг подняли вверх ногами.
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