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Объектив Samyang AF 35mm F1.4 FE II оснащен байонетом Sony E

Объектив Samyang AF 35mm F1.4 FE II оснащен байонетом Sony E

Компания Samyang объявила о выпуске объектива AF 35mm F1.4 FE II. Он представляет собой второе поколение ранее выпущенной модели, оснащенной байонетом Sony E и поддерживающей автоматическую фокусировку.

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