50 лет назад летчик Виктор Беленко угнал МиГ-25П в Японию: история перебежчика

6 сентября 2026 года исполнилось 50 лет с момента побега советского летчика Виктора Беленко. В 1976 году старший лейтенант на истребителе МиГ-25П вылетел с аэродрома в Приморском крае, отключил связь, снизился до малой высоты и взял курс на Японию.