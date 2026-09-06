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50 лет назад летчик Виктор Беленко угнал МиГ-25П в Японию: история перебежчика

50 лет назад летчик Виктор Беленко угнал МиГ-25П в Японию: история перебежчика

6 сентября 2026 года исполнилось 50 лет с момента побега советского летчика Виктора Беленко. В 1976 году старший лейтенант на истребителе МиГ-25П вылетел с аэродрома в Приморском крае, отключил связь, снизился до малой высоты и взял курс на Японию.

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