Минобороны РФ сообщило о нанесении огневого поражения арсеналу ВСУ в селе Девички под Киевом

Российское оборонное ведомство раскрыло цель сегодняшнего удара по Киевской области. Изначально сообщалось, что поражён объект на аэродроме Борисполь, где находились поставленные натовскими странами зенитные ракетные комплексы.
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