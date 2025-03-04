Названа причина дальнейшего подорожания золота

Введение президентом Дональдом Трампом тарифов США против Канады, Мексики и Китая, в частности, приведет к дальнейшему подорожанию золота как защитного актива, вкладываться в который мотивированы инвесторы, пишут «Известия».
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