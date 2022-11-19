Турция отворачивается от Запада

Теракт, произошедший накануне в Стамбуле, несомненно имеет политическую подоплеку. Это стало очевидным после того, как турецкое руководство отказывалось принять американское соболезнование и прямо обвинило в организации теракта Соединенные Штаты.
Теракт, произошедший накануне в Стамбуле, несомненно имеет политическую подоплеку. Это стало очевидным после того, как турецкое руководство отказывалось принять американское соболезнование и прямо обвинило в организации теракта Соединенные Штаты.
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