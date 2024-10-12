Мошенники обманули сотни россиян с машинами из Казахстана

Россияне стали жертвами мошеннической схемы с продажей автомобилей. В течение 2023 года гражданам Казахстана предлагали оформить машины в кредит за вознаграждение, уверяя, что автомобили нужны для работы в таксопарках и автопрокате.
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