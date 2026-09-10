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Царьград

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Financial Times: Китай угрожает мировой экономике новым «шоком»

Financial Times: Китай угрожает мировой экономике новым «шоком»

Рост торгового профицита Китая вызывает опасения нового «китайского шока 2.0», способного негативно повлиять на мировую экономику.

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