Financial Times: Китай угрожает мировой экономике новым «шоком»

Рост торгового профицита Китая вызывает опасения нового «китайского шока 2.0», способного негативно повлиять на мировую экономику.
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