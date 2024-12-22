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Депутат АдГ Ротфусс заявил, что до него доходили слухи о визите Шольца в Москву

Депутат АдГ Ротфусс заявил, что до него доходили слухи о визите Шольца в Москву

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Райнер Ротфусс допустил визит канцлера Олафа Шольца в Москву с мирной миссией.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;канцлер якобы в ближайшие дни отправится в Москву&quot;                                                                                                                          А нахрена он тут нужен. У нас и своей ливерной колбасы 10 сортов.                                                                                                                                                                                                           &quot;намерен и далее продолжать говорить с президентом России Владимиром Путиным.&quot;                                                                                                                                                                                   Вопрос только в том, намерен ли Путин ему отвечать...
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