Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Райнер Ротфусс допустил визит канцлера Олафа Шольца в Москву с мирной миссией.
Депутат АдГ Ротфусс заявил, что до него доходили слухи о визите Шольца в Москву
Комментарии
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Андрей Шишинов
"канцлер якобы в ближайшие дни отправится в Москву" А нахрена он тут нужен. У нас и своей ливерной колбасы 10 сортов. "намерен и далее продолжать говорить с президентом России Владимиром Путиным." Вопрос только в том, намерен ли Путин ему отвечать...
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