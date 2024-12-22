Депутат АдГ Ротфусс заявил, что до него доходили слухи о визите Шольца в Москву

Андрей Шишинов

"канцлер якобы в ближайшие дни отправится в Москву" А нахрена он тут нужен. У нас и своей ливерной колбасы 10 сортов. "намерен и далее продолжать говорить с президентом России Владимиром Путиным." Вопрос только в том, намерен ли Путин ему отвечать...