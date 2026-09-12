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Царьград

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9-й и 40-й: священники раскрыли, почему именно в эти дни проводят поминки

9-й и 40-й: священники раскрыли, почему именно в эти дни проводят поминки

Священники рассказали, почему на 9-й и 40-й день в семье усопшего проводят поминки.Священнослужители объяснили православным верующим, зачем нужны поминки на девятый и сороковой день после смерти.

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