"Воюем сами с собой". Писатель из Крыма Платон Беседин — о культуре, Украине и мире

Платон Беседин жил в Киеве, своими глазами видел начало украинского кризиса и написал об этом несколько книг Одним из гостей прошедших в июле Шукшинских дней на Алтае стал 39-летний писатель и публицист Платон Беседин.
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