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Новую Третьяковку закроют на ремонт в марте 2027-го

Новую Третьяковку закроют на ремонт в марте 2027-го

Здание Третьяковской галереи, которое находится на Крымском Валу, закроют на реставрацию. Об этом журналистам сообщила директор учреждения Ольга Галактионова.

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