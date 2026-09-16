Новую Третьяковку закроют на ремонт в марте 2027-го

Здание Третьяковской галереи, которое находится на Крымском Валу, закроют на реставрацию. Об этом журналистам сообщила директор учреждения Ольга Галактионова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия начнёт отп...
- SI Tesla представила...
- В В Норвегии из кла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым