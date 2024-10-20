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Пентагон подтвердил утечку секретных документов о подготовке Израилем удара по Ирану

Пентагон подтвердил утечку секретных документов о подготовке Израилем удара по Ирану

В военном ведомстве США проводится расследование об утечке. Эксперт полагает, что она была допущена намеренно, чтобы ухудшить предвыборные позиции демократов, которым сейчас война на Ближнем Востоке может помешать выиграть выборыCNN сообщает, что Вашингтоне подтвердили утечку секретных документов Пентагона о подготовке удара Израиля по Ирану.

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