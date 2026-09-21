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Zero Hedge

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Critical Metals Shares Soar On Trump's Greenland Deal As Mining Stocks Eye Rebound After Summer Slump

Critical Metals Shares Soar On Trump's Greenland Deal As Mining Stocks Eye Rebound After Summer Slump

Critical Metals Shares Soar On Trump's Greenland Deal As Mining Stocks Eye Rebound After Summer Slump Critical Metals jumped 37.

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