Critical Metals Shares Soar On Trump's Greenland Deal As Mining Stocks Eye Rebound After Summer Slump Critical Metals jumped 37.
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