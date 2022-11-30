"Рассчитываем на ДВО РАН в решении важных государственных задач на Дальнем Востоке"

Участие науки, в том числе дальневосточной, в решении важных для России задач, вовлечение науки в принятие государственных решений и всесторонняя помощь бизнесу назвал важным трендом директор Департамента международного сотрудничества и технологического развития Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Денис Невзоров в ходе круглого стола "Наука и власть: как наладить эффективное взаимодействие?" (12+), проходившего во Владивостоке в рамках Дискуссионного клуба "Тихоокеанская Россия" (18+), организаторами которого являются Приморское отделение Союза журналистов России и Дальневосточное отделение Российской академии наук, сообщает ИА PrimaMedia.