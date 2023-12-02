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Бузова сделала для себя открытие, что 31 ноября не существует

Бузова сделала для себя открытие, что 31 ноября не существует

Телеведущая и певица Ольга Бузова сделала для себя открытие, что дня 31 ноября не существует. Соответствующее видео из социальных сетей артистки опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".

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Комментарии
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Сергей Елисеев
Тупая и бесполезная особь для общества Бузова смеётся над своей неграмотностью, в чём я нисколько не удивлён. А оценивание мужчин по зубам, как лошадь при покупке, лишь подтверждает моё мнение, что таким, как Бузова, не место в медиа пространстве, дабы не прививать молодым и неокрепшим духовно  людям дурные вкусы и прививки.
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