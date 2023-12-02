Бузова сделала для себя открытие, что 31 ноября не существует

Сергей Елисеев

Тупая и бесполезная особь для общества Бузова смеётся над своей неграмотностью, в чём я нисколько не удивлён. А оценивание мужчин по зубам, как лошадь при покупке, лишь подтверждает моё мнение, что таким, как Бузова, не место в медиа пространстве, дабы не прививать молодым и неокрепшим духовно людям дурные вкусы и прививки.