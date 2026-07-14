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Срочно! Погибшие, раненые: вся семья под завалами в ДНР – удары по фурам и домам

Срочно! Погибшие, раненые: вся семья под завалами в ДНР – удары по фурам и домам

В селе Фёдоровка, расположенном в Володарском муниципальном округе, в результате удара по жилому дому погибла семья из четырёх человек: мальчик 2016 года рождения, а также женщины 1990, 1967 и 1941 годов рождения.

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