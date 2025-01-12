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Лайма Вайкуле очень хочет петь на русском, но очень ущемляется, когда ей это запрещают делать

Лайма Вайкуле очень хочет петь на русском, но очень ущемляется, когда ей это запрещают делать

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Агент "Глория" и по совместительству "кормилица" всей супердержавы, сидя перед камином разоткровенничалась.

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