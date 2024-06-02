Можно ли избежать прямой войны России со странами-членами блока НАТО

Отсутствие жесткой ответной реакции на непрерывное пересечение «западными партнерами» очередной «красной линии» вместо деэскалации и снижения градуса накала вооруженного конфликта на Украине, увы, приводит в противоположному желаемому эффекту.
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