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Сознательный прием плацебо снижает стресс и тревогу

Сознательный прием плацебо снижает стресс и тревогу

Исследователи из Университета штата Мичиган (University of Michigan) обнаружили, что плацебо, которые принимаются с полным осознанием того, что они являются плацебо, могут быть эффективным средством для борьбы со стрессом.

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