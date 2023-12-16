Третьяк заявил, что федерации и спонсоры поддержат нейтральных спортсменов

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в комментарии РИА Новости рассказал об источниках финансирования для спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе на международных турнирах.
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