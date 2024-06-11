Жители Приморья стали чаще оплачивать жилищно-коммунальные услуги онлайн из-за удобства и отсутствия комиссий

Жители Приморского края все чаще выбирают удобство онлайн-платежей за жилищно-коммунальные услуги. По данным ВТБ, сейчас каждый десятый клиент банка в регионе предпочитает пользоваться онлайн-сервисами для оплаты коммунальных платежей.