Жители Приморья стали чаще оплачивать жилищно-коммунальные услуги онлайн из-за удобства и отсутствия комиссий

Жители Приморского края все чаще выбирают удобство онлайн-платежей за жилищно-коммунальные услуги. По данным ВТБ, сейчас каждый десятый клиент банка в регионе предпочитает пользоваться онлайн-сервисами для оплаты коммунальных платежей.
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