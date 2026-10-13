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Мировое обозрение

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Маскировка не помогла: Под Николаевом накрыли логистический терминал «Новой почты» с военными поставками

Маскировка не помогла: Под Николаевом накрыли логистический терминал «Новой почты» с военными поставками

Главное в тезисах: Удар по хабу: Высокоточным ударом российских войск поражён крупный распределительный терминал «Новой почты» в населённом пункте Терновка Николаевской области.

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