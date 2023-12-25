"Настоящий мужчина" - Путин восхитился просьбой бойца передать военным танк

Путин восхитился бойцом русской армии, который побеспокоился о своих товарищахПрезидент Российской Федерации Владимир Путин высказался о просьбе военнослужащего русской армии, который попросил приставить к награде его командира.
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