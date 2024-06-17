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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Кожевников: «Бобровский не господь бог, чтобы все матчи на ноль отстоять. У «Флориды» еще защитники есть, он же не может их все время спасать»

Вратарь «Флориды» пропустил 5 шайб после 16 бросков «Эдмонтона» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии).

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