Турист рассказал журналистам, как во Вьетнаме грабят российских путешественников

Артем Савельев, переехавший два года назад во Вьетнам благодаря возможности работать удаленно, поделился с изданием АБН24 своими наблюдениями о трудностях, с которыми могут столкнуться туристы в этой стране.
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