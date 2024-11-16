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Турист рассказал журналистам, как во Вьетнаме грабят российских путешественников

Турист рассказал журналистам, как во Вьетнаме грабят российских путешественников

Артем Савельев, переехавший два года назад во Вьетнам благодаря возможности работать удаленно, поделился с изданием АБН24 своими наблюдениями о трудностях, с которыми могут столкнуться туристы в этой стране.

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