Китай предлагает создать глобальную систему управления искусственным интеллектом

Посол Китая в России, Чжан Ханьхуэй, заявил о готовности сотрудничества Китая с международными партнёрами для создания глобальной системы управления искусственным интеллектом, подчеркнув важность совместного решения задач для будущего человечества.
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