Названо условие прощения опальных участников «голой вечеринки»

Под раздачу попали Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие вип-персоныТак называемая "голая вечеринка", организованная ночью 21 декабря Анастасией Ивлевой, стала самым ярким светским скандалом минувшего года.
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