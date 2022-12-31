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Клопп о Нуньесе: «Вижу положительную динамику. Для соперников он реально не подарок»

Клопп о Нуньесе: «Вижу положительную динамику. Для соперников он реально не подарок»

Юрген Клопп высказался о Дарвине Нуньесе. Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о форварде мерсисайдцев после матча АПЛ с «Лестером» (2:1).

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