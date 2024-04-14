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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Смольский: «Сезон тяжелый, длинный – таких еще не было в истории нашего биатлона. Для организма это новый опыт»

Сегодня белорусский биатлонист стал третьим в масс-старте на финальном этапе в Мурманске. – Я очень рад, что у нас все получилось.

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