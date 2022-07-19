«Бавария» потратила больше всех на трансферы этим летом – 120,5 млн евро, «Ман Сити» – 2-й, «Барса» – 3-я (Bild)

«Бавария» заплатила больше всех за трансферы этим летом в Европе. В это межсезонье мюнхенский клуб потратил в общей сложности 120,5 млн евро.
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