Мюзикл «Карлик Нос» вновь покажут в Москве

Спектакль «Карлик Нос» пермского Театра-Театра привезут в Москву весной. Мюзикл с расширенным составом труппы и новыми грандиозными декорациями представят на сцене концертного зала «Москва» в парке развлечений «Остров мечты».
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