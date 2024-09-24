Израиль начал военную операцию в Ливане

По словам главы Генштаба Халеви, цель ЦАХАЛ — инфраструктура "Хезболлы" Начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что сегодня утром ЦАХАЛ начала "упреждающую наступательную операцию".
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