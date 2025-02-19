Врач Вознесенский: детей опасно специально заражать ветряной оспой

Дети могут тяжело переносить ветряную оспу, поэтому намеренно заражать их вирусом может быть опасно. Об этом "Москве 24" рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, комментируя популярность "ветряночных вечеринок", в ходе которых россияне пытаются специально заразить своих детей ветряной оспой от заболевшего.