Роскомнадзор хочет обязать операторов связи проверять звонки в мессенджерах

В течение пяти лет система «Антифрод» Роскомнадзора, используемая для борьбы с подменой трафика во время голосовых вызовов, должна начать выявлять «инциденты» в мессенджерах, в том числе в Telegram и Viber.
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