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Лавров счел участие Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» странным

Лавров счел участие Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» странным

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 сентября заявил, что участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», создаваемой по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования конфликта на Украине, показалось ему странным.

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