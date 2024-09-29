Лавров счел участие Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» странным

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 сентября заявил, что участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», создаваемой по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования конфликта на Украине, показалось ему странным.
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