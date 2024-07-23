Под Тверью остановили машину, пассажир которой перевозил наркотики

В Калининском округе правоохранители задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, на 21 километре дороги Тверь — Рождествено наркополицейские при содействии дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Киа Сид.
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