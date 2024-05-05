Названа сумма налогов, которую задолжал блогер из Петербурга Гусейн Гасанов

Сколько налогов не заплатил в казну блогер Гусейн Гасанов. Названа сумма. Блогер Гусейн Гасанов оказался в центре очередного скандала после того, как Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила о блокировке счетов его компании, которая задолжала более 153 миллионов рублей налогов.
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