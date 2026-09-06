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Орелtimes

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Фотоловушка запечатлела, чем занимаются барсуки в орловских лесах

Фотоловушка запечатлела, чем занимаются барсуки в орловских лесах

Сотрудники национального парка «Орловское полесье» частенько радуют подписчиков официальной группы в соцсети редкими кадрами жизни диких животных в естественной среде.

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