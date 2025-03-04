Группа ученых недавно обнаружила новый тип клеток мозга, который ранее никогда не наблюдался

Группа ученых недавно обнаружила новый тип клеток мозга, который ранее не встречался. Это открытие может проложить путь к лечению травм головного мозга и нейродегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз.
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