Важные события, произошедшие в день 16 февраля в России Мария ИвановаВ истории Российского государства 16 февраля выделяется несколькими важными событиями, которые оказали значительное влияние не только на ход истории страны, но и на всемирные события.
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