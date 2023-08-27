Все мужчины изменяют, а Людкин муж - НЕТ!)

Андрей Stan Тогда, если исходить из принципа, что женщины "отражение" мужчин. Точно также можно сказать и о подавляющем числе женщин... ))) Ведь с кем то мужики гуляют?!... )))

Jolie ага)) А я вот в своей жизни видела верных мужчин и верных женщин) А и женщин, наговаривающих на мужчин-видела ещё больше)