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Все мужчины изменяют, а Людкин муж - НЕТ!)

Все мужчины изменяют, а Людкин муж - НЕТ!)

Недавно состоялся разговор и коллега  вдруг заявила, что все мужчины изменяют!!! я не стала спорить (просто потому что люди,которые в этом уверены- знают всё "лучше других" и моё глубокое мнение - обижены жизнью ибо сталкивались с проблемами .

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Комментарии
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Андрей Stan
Тогда, если исходить из принципа, что женщины &quot;отражение&quot; мужчин. Точно также можно сказать и о подавляющем числе женщин... ))) Ведь с кем то мужики гуляют?!... )))
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1 час.
Jolie
ага)) А я вот в своей жизни видела  верных мужчин и верных женщин) А  и женщин, наговаривающих на мужчин-видела ещё больше)
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1 час.
Александр Пелимский
а я ведь не говорил, что они (верные) отсутствуют, я говорил о 50 на 50, так как сколько мужиков &quot;налево&quot;, столько же и женщин &quot;там&quot;.
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49 мин.

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