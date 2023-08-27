Недавно состоялся разговор и коллега вдруг заявила, что все мужчины изменяют!!! я не стала спорить (просто потому что люди,которые в этом уверены- знают всё "лучше других" и моё глубокое мнение - обижены жизнью ибо сталкивались с проблемами .
Все мужчины изменяют, а Людкин муж - НЕТ!)
Комментарии
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Андрей Stan
Тогда, если исходить из принципа, что женщины "отражение" мужчин. Точно также можно сказать и о подавляющем числе женщин... ))) Ведь с кем то мужики гуляют?!... )))
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1 час.
Jolie
ага)) А я вот в своей жизни видела верных мужчин и верных женщин) А и женщин, наговаривающих на мужчин-видела ещё больше)
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1 час.
Александр Пелимский
а я ведь не говорил, что они (верные) отсутствуют, я говорил о 50 на 50, так как сколько мужиков "налево", столько же и женщин "там".
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49 мин.
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