Происшествия

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На Ставрополье автоинспекторы угощают утомленных водителей кофе на ночной дороге

Традиционная летняя акция под названием «Доброй дороги!» проводится в ночное и дневное время сотрудниками Госавтоинспекции на территории Ставропольского края.

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