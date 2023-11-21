На хранении шин теперь можно сэкономить

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) предлагает комплексный подход к хранению и обслуживанию шин и дисков для своих клиентов-автомобилистов в дилерских центрах «Рольф».
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