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Председатель СК России взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту гибели подростка на аттракционе в Орле

Председатель СК России взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту гибели подростка на аттракционе в Орле

Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления Петру Юдину  доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней девушки в результате падения с аттракциона в Орле, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства.

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