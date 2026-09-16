ММТП сократил сроки ремонта гидравлических систем перевалочной техники с 30 дней до 4 часов

Развитие собственной ремонтной и инженерной компетенции позволило Мурманскому морскому торговому порту (ММТП, находится под управлением АО «Портовый Альянс») значительно сократить время устранения сложных отказов гидравлических систем перевалочной техники.
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