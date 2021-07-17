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«Юнона» облетела Юпитер и Ганимед: медитативное видео

Взгляните на эти миры с точки зрения капитана космического корабля. 7 июня 2021 года космический корабль NASA «Юнона» подлетел к покрытому льдом спутнику Юпитера Ганимеду ближе, чем любой другой космический корабль за более чем два десятилетия.

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