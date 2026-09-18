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Царьград

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США уходят из Европы? Американист подтвердил – даже Конгресс не сможет остановить вывод войск

США уходят из Европы? Американист подтвердил – даже Конгресс не сможет остановить вывод войск

США планируют сократить число войск в Европе. "Даже если бы республиканцы были против, всё равно они не смогли бы изменить положение дел", - считает американист Ярыгин.

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