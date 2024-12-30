Французские пловцы выложили фото облезших медалей, завоёванных на Олимпиаде-2024

Фотографии облезших олимпийских медалей опубликовали в социальных сетях французские пловцы Клеман Секки и Йоханн Ндойе Бруар, завоевавшие бронзу в комплексной эстафете по плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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